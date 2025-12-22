Piden rescatar 300 plantas para tratar aguas negras

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Felipe Irineo Pérez, en Chiapas informó que hasta 300 plantas de tratamiento tienen que ser rescatadas en Chiapas, para evitar que los ayuntamientos sigan desechando aguas negras directo hacia los ríos de la entidad.

El rescate representa un reto para las administraciones federal, estatal y municipal, pues los altos gastos de operación fueron el motivo porque se dejaron de utilizar estos espacios de saneamiento, en tanto que en otros fue por mal diseño.

Refirió que el Plan Nacional Hídrico y la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales contempla mejoras a este escenario y “facilidades” para que los ayuntamientos accedan a recursos y programas especiales para poder arreglar o poner en marcha sus plantas.

Buscan soluciones

Dijo que uno de los principales retos es el elevado consumo de energía eléctrica que cada planta factura a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este elevado gasto en consumo de energía es una de las razones principales por las que los municipios evitan poner en funcionamiento sus plantas municipales.

Es por eso que llamó a los alcaldes a buscar un acercamiento con la Conagua y en conjunto buscar una solución para implementar esta alternativa, que en un primer momento contempla el rescate de hasta 300 plantas de tratamiento en diversos municipios de Chiapas.

Amparo

Al amparo de la normatividad, los ayuntamientos de Chiapas eligieron pagar unos 73 millones de pesos (mdp) anuales a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en multas que “autorizan” desechar aguas negras a los ríos para redireccionar recursos federales en aciones de impacto político-electoral. Y es que de los 124 ayuntamientos en Chiapas, solamente uno tiene funcionando plantas de tratamiento en apego a la normatividad; el resto paga entre 90 y 200 mil pesos por concepto de multas directas a la dependencia. Esto significa que de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales construidas en Chiapas, en diferentes sexenios, menos del uno por ciento funciona; el resto se gastó el dinero y ningún alcalde se preocupa de la contaminación que genera la sociedad, emitiendo y descargando las aguas residuales a los cauces de agua y al medio natural del estado. Esto representa un ingreso promedio trimestral para Conagua de 18 mdp, anualmente 73 mdp.