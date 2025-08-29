Piden rescate de la Unidad Administrativa

Con la finalidad de que todas las dependencias estuvieran concentradas en un solo lugar y a un costado de la Casa de los Pescadores en Tonalá, se crearon unas oficinas administrativas, sin embargo, actualmente, el edificio se encuentra en condiciones deplorables.

Recorrido

En una visita al inmueble se pueden observar paredes con humedad, cristales rotos y basura acumulada, lo que da tristeza que ningún gobierno invierta en su remodelación y lograr que todas las dependencias estén juntas para brindar una mejor atención a la ciudadanía de la región Istmo Costa.

Hoy, cada una de las dependencias se encuentran dispersas por toda la ciudad. Existen oficinas que no tienen para subsidiar sus gastos de arrendamiento y tienen la necesidad de pedir la cooperacha con algunos profesionistas afines a los trámites.

Según un cálculo aproximado, el costo para rehabilitar la Unidad Administrativa rondaría los 13 millones de pesos.

A un costado se ubica la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de Chiapas, este edificio tuvo que ser rehabilitado, tanto en el interior como en su exterior.

Cuando funcionaba la Secretaría de Pesca y la Unidad Administrativa instalaron un cajero automático que posteriormente fue retirado.

A su alrededor se instalaron casetas de comidas rápidas, servicio de copias, vendedores ambulantes con actividades diferentes y existía circulante de la economía.

A escasos metros se ubica la Fiscalía Regional Istmo Costa, la Clínica de la Mujer, DIF Regional, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).