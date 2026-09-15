Piden respetar la vía pública en celebraciones

Con la finalidad de preservar el orden público durante las festividades de la Virgen de la Merced, cuyo desfile alegórico está previsto para el próximo 22 de septiembre, el director de Servicios Públicos Municipales, Gustavo Adolfo Sánchez Mendoza, solicitó a los propietarios de establecimientos que se abstengan de extender su actividad comercial hacia la vía pública.

Indicaciones

A través de un documento oficial, indicó que los propietarios, representantes o encargados no deberán instalar carpas, toldos, mesas, sillas o estructuras destinadas a la comercialización de productos en las banquetas y el arroyo vehicular.

“Es importante —señala el documento— precisar que la siguiente circular no constituye suspensión ni restricción de las actividades que legalmente puedan desarrollarse al interior de cada establecimiento, sino una medida preventiva y temporal”.

Objetivo

La dirección expresó que el llamado tiene el objetivo de evitar la ocupación o aprovechamiento no autorizado de la vía pública durante el desarrollo de la festividad.

“Asimismo, tratándose de establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas, deberán observarse estrictamente las disposiciones, horarios, licencias y demás obligaciones establecidas por las autoridades competentes”, se lee en el documento.

Informaron que personal de la dirección realizará recorridos preventivos y de vigilancia en la zona para verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el uso adecuado de los espacios públicos.