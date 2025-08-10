Piden respeto a la madre tierra en Norte y Selva

Más de tres mil personas tseltales, la mayoría de diferentes municipios del norte y la selva, realizaron una peregrinación en el ejido Bachajón, Chilón para exigir “respeto a la madre tierra y la construcción de la paz”, así como la suspensión de la autopista Palenque-San Cristóbal, esto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Los manifestantes expresaron su inconformidad por la reactivación de la construcción de la Ruta de las culturas mayas, “un proyecto que dice ser de desarrollo, pero que desde su impulso ha conllevado una serie de violaciones a nuestros derechos como pueblos originarios”. En un comunicado señalaron que “hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos convoca el clamor de la madre tierra, el espíritu de sabiduría de nuestras raíces indígenas, la resistencia histórica del pueblo maya”.