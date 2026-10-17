Piden reubicar parada de transporte foráneo

Habitantes de la colonia Revolución Mexicana, cerca del centro de San Cristóbal, reiteraron su exigencia a las autoridades municipales y estatales referente a movilidad, para que reubiquen la parada de transporte foráneo de la ruta Chanal - San Cristóbal.

A través de una conferencia de prensa, señalaron que al momento de intentar dialogar este problema iniciado hace meses, los transportistas se han mostrado renuentes, sin que hasta el momento la dirección de Tránsito Municipal o la Secretaría de Movilidad y Transporte les brinde una solución, aún cuando ya han enviado una serie de oficios.

Los vecinos relataron que este tipo de vehículos se encuentran en distintas calles de la colonia, mismos que obstaculizan la entrada a sus propios domicilios, lo que ha llegado a generar violencia.

Exigencias

En la misma conferencia de prensa expusieron una serie de oficios dirigidos al ayuntamiento de San Cristóbal solicitando atención en diferentes áreas, como en obras públicas.

Mismo caso es el relacionado a las luminarias de la colonia, donde el director del área, Fernando Jonapá, les “da largas” para atender la situación, sin que hasta el momento se haya presentado en la zona.

Guillermo Espinosa, representante de la mesa directiva de la colonia, dijo que darán 30 días al municipio para que atienda las distintas exigencias ya plasmadas en oficios. En caso contrario se discutirá en asamblea qué medidas tomar.