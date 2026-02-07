Piden rotación de directores de casas de cultura

La poca actividad por falta de gestión y trabajo de directores de casas de cultura en el Soconusco tienen como consecuencia condiciones inadecuadas con que estas operan a lo que se suma la falta de presupuesto. Esa pasividad debe cambiar, por lo que colectivos culturales piden la rotación de los responsables de estos espacios.

En entrevista Víctor Eduardo Briones Escobar, editor en jefe de Soconusco Emergente Editorial, afirmó que las casas de cultura de la región están “pendiendo de un hilo” debido a la falta de recursos económicos y la incapacidad de gestión de los directores de estos espacios.

Dijo que hay seis casas de cultura, ubicados en Tapachula, Tuxtla Chico, Huixtla Cacahoatán, Puerto Madero y Mazatán, estas últimas dos son las que sus directores luchan por hacer labor cultural, sin embargo, en las otras cuatro, los directores llevan hasta más de 15 años al frente, pese a que no han mostrado resultados en el impulso de la cultura y las artes.

Puso de ejemplo la situación que impera en el Centro Cultural del Soconusco, ubicado en Tapachula, cuyo edificio luce desolado, el pasto está crecido, el techo tiene goteras y el piso está sucio debido a la falta de mantenimiento.

“No se le da mantenimiento a los espacios culturales y los directores de casa de cultura llevan más de 15 años en el cargo, lo que ha generado una cultura de la simulación y la falta de inclusión”, explicó

Indicó que los colectivos culturales también denuncian que los directores de las casas de cultura están sectorizando los espacios y no permiten la participación de otros grupos de artistas y ciudadanos.

“Es hora de que se haga un cambio y se dé la oportunidad a nuevos talentos y a la ciudadanía de participar en la vida cultural de la región, por lo que pedimos a Coneculta la rotación del personal, a fin de mejorar los trabajos culturales del Soconusco”, abundó.

Hizo el llamado a las autoridades estatales para que se realice una rotación de los encargados de las casas de cultura y se les dé un presupuesto adecuado para que puedan realizar su labor, ya que es tiempo que se tome en serio la cultura en la región del Soconusco.