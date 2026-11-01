Piden saber cambios en la Comisión de Búsqueda

Ante la ausencia de información oficial referente al posible cambio en la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, los colectivos Los 7 de La Urvan y Corazones que Buscan Chiapas, le han solicitado de manera formal a las autoridades que informen sobre la situación actual de la institución.

En un documento dirigido a las autoridades estatales los colectivos solicitaron conocer si hay un procedimiento de cambio en curso, así como la etapa y criterios que estaría rigiendo la designación.

Los grupos también señalaron que en medios de comunicación y otros espacios públicos ha circulado el nombre de Jorge Humberto Molina Gómez como posible persona titular de la Comisión. Sin embargo, aclararon que hasta el momento no existe información oficial sobre eso.

Actualmente, Jorge Humberto Molina Gómez, quien también fue alcalde de Chiapa de Corzo entre 2018 y 2019, se desempeña como coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, según indica su currículum.

“La opacidad genera desconfianza y afecta los derechos de las familias que buscan, la personas que dirija la Comisión debe contar con experiencia, capacidad técnica, independencia y un compromiso real con los derechos humanos”, expresaron los colectivos.

En el oficio reiteran que las personas aspirantes a la titularidad deben cumplir los requisitos legales, particularmente la experiencia acreditada en materia de desaparición de personas, los conocimientos especializados y la capacidad técnica necesaria, una exigencia a la que se han unido otros grupos en días recientes.

Por último, insistieron que “la búsqueda de personas desaparecidas exige instituciones comprometidas con sus obligaciones, no nombramiento ajenos al escrutinio público”.