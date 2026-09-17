Piden sanción a constructora por calle inconclusa

Hace siete meses autoridades del Gobierno de Chiapas dieron el banderazo de inicio para la reconstrucción de la obra de calle 17ª Poniente Oriente; sin embargo, las fechas estimadas han quedado atrás, en la actualidad pocos trabajadores acuden a la obra y según los inconformes, apenas registra un 50 por ciento de avance.

Ante esto, comerciantes, vecinos y especialistas exigieron a la Secretaría de Infraestructura aplicar las sanciones correspondiente a la empresa responsable y acelerar los trabajos, ya que se trata de uno de los corredores comerciales más importantes de la ciudad, en la que se pueden observar zanjas abiertas, registros sin tapa, tuberías expuestas de agua potable, drenaje y energía eléctrica y banquetas sin trabajar que mantienen bloqueada la movilidad, causando crisis económica a decenas de negocios.

En entrevista Benjamín Martínez, representante de la Sociedad Mexicana de Ingeniería, urgió a la Secretaría de Infraestructura que revise el contrato, aplique sanciones, exija más fuerza de trabajo y transparente las causas del retraso.

Irregularidades

Advirtió que, a pesar del retraso en el proyecto, no se observan suficientes frentes de trabajo ni una estrategia clara para acelerar la obra, que en su momento se anunció que sería entregada en cuatro meses.

El especialista explicó que no se trata de una obra de alta complejidad técnica, pues contempla trabajos comunes como instalación de servicios, rellenos y colocación de pavimento de concreto con materiales disponibles en la región.

“El problema es la falta de personal especializado y de capacidad técnica de la empresa responsable”, indicó.