Piden sanción a dueños por soltar sus animales

Al menos quince animales, entre vacas y becerros, provocaron pánico entre los habitantes de la ciudad de Tonalá por su aparición sorpresiva en las calles del pueblo.

Fue el sábado por la noche cuando Mario de la Rosa Velásquez reportó la presencia de los animales en la vía pública. Detalló que las vacas y becerros andaban sueltos en calles del barrio Las Ánimas; las familias optaron mejor por encerrarse y de esta forma ponerse a salvo del peligro.

Ante esta situación colonos mencionaron que es una irresponsabilidad por parte de los ganaderos que dejen que sus animales estén sueltos por la calle, ya que pueden causar daños a las personas que están por la zona.

Por lo anterior solicitan a las autoridades a tomar cartas en el asunto y sancionar con prisión o con multas económicas a las personas dueñas de estos animales.

Expresaron que esta situación no se debe permitir, ya que un animal suelto por la calle es demasiado peligroso y pone en una situación vulnerable a las personas.