Piden se apruebe Ley General de Aguas

Octubre 01 del 2025
Durante la asamblea, los voceros señalaron que seguirán pidiendo una nueva ley de agua. Cortesía
La Red Defensora del Agua de Chiapas (Redach), integrada por patronatos y comités comunitarios en más de 120 localidades rurales, pidió a los tres niveles de gobierno realizar asambleas comunitarias en cada municipio para priorizar el agua como derecho esencial.

A un año de su creación, celebró su primera asamblea anual. Los miembros enfatizaron que las instituciones deben cumplir con el derecho humano al vital líquido y al saneamiento, reconocido en la Constitución desde 2012.

Solicitaron se concrete la aprobación de una Ley General de Aguas, pendiente desde hace más de 13 años. “Como pueblos y comunidades organizadas, demostramos que la gestión comunitaria del agua es parte de la solución a la crisis hídrica y social que vivimos”.

Los voceros dijeron que seguirán pendientes hasta que se reconozca legalmente y se garantice el acceso justo al agua para todos, porque hoy día comunidades no tienen acceso a suministros de agua potable.

Guía

Propusieron nombrar una comisión de gestión de recursos públicos en municipios con estructuras de asociatividad. Impulsar intercambios de experiencias entre comunidades y jóvenes estudiantes.

Asimismo, elaborar una guía práctica para orientar a los comités en trámites ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras instancias.

La red subrayó que su labor va más allá de la exigencia: en su primer año gestionó recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) para infraestructura hídrica.

También impulsó procesos de cloración comunitaria, sostuvo reuniones con instancias estatales y federales, y entregó sus demandas directamente a la presidenta de la República.

Las comunidades organizadas reiteraron la necesidad de que el Estado reconozca la gestión comunitaria del agua como modelo legítimo y eficaz.

