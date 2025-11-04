Piden seguridad en zona indígena mam

Ante presuntas amenazas de grupos delincuenciales a comunidades indígenas de la etnia mam, en la zona alta de Tapachula, habitantes de Toquián Grande y Pavencul realizaron una marcha pacífica en la que pidieron la instalación de bases de la Guardia Nacional, del Ejército o la Marina, en esa región.

Portando pancartas solicitaron también la presencia de las autoridades estatales y municipales, toda vez que no quieren vivir con miedo por la operación de esos grupos.

En el ejido Pavencul, cientos de habitantes, entre hombres, mujeres, ancianos y niños, participaron en la manifestación en la que denunciaron el incremento de los asaltos en los caminos y en las parcelas dedicadas al trabajo del campo.

Acciones

Ante esa situación, informaron que han decidido instalar “filtros de control” en las entradas y salidas de ambas localidades, además de suspender el servicio de transporte ejidal en la ruta hacia la cabecera municipal de Tapachula y viceversa.

Esa zona colinda con Guatemala y de acuerdo con las denuncias, los comuneros han recibido amenazas de grupos de delincuentes para que los dejen operar con sus actividades, situación que no están dispuestos a permitir.

Por ello, con esta marcha tratan de hacer visible la problemática y piden que las autoridades de los tres niveles de gobierno intervengan, así como se instale una base permanente de las fuerzas federales para que resguarde la seguridad, ya que lo que buscan es vivir en paz y trabajar sus parcelas con tranquilidad.