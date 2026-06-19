Piden seguridad y trabajo para los concesionarios

El sector transporte de Chiapas, después de sostener un encuentro con representantes de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, informó que hay dos ejes clave para que las autoridades atiendan: la seguridad y tomar en cuenta al sector en las obras que se vayan a desarrollar en los municipios.

Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), dijo que han tenido comunicación de manera frecuente con las autoridades y se establecieron acuerdos con la Secretaría General de Gobierno y Mediación que dirige Dulce María Rodríguez Ovando.

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Para el sector, destacó, viene una temporada muy importante tanto para la modalidad de volteos como para las unidades de carga, y es ahí donde tienen que ponerse de acuerdo con las instituciones en temas esenciales.

Lo importante, insistió, es que la derrama económica sea para concesionarios de los municipios donde se lleven a cabo los proyectos para el desarrollo de Chiapas.

Como ejemplo, puntualizó Rayo Cruz, hay dos obras que va a arrancar en Ocozocoautla, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, y lo que se pide es que el personal concesionado sea tomado en cuenta.

En el caso de Chiapas, remarcó, han observado la intervención de las autoridades en los tramos carreteros, para cuidar al sector del transporte y a la sociedad en general.

El líder del sector transporte en Chiapas, añadió que no están en contra de que se lleven a cabo revisiones en los diferentes tramos carreteros por parte de las autoridades, y en caso de que encuentren alguna anomalía, se aplique la sanción correspondiente.

Hasta ahora, aclaró Rayo Cruz, en el caso del estado de Chiapas la Conatram no ha tenido reportes en relación a posibles extorsiones por parte de las autoridades locales.

Al contrario, ha existido un acompañamiento donde han ocurrido algunas eventualidades, como el reciente robo de un tractocamión, y se actuó de manera inmediata para recuperar esa carga.