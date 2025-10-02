Piden socios de San Juan Bosco intervención de CBN

El Consejo de Administración de la Caja Popular San Juan Bosco, que se disputan dos grupos desde hace más de tres años, solicitó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria (CNB), para que se resuelva el conflicto que afecta a más de 47 mil socios ahorradores, informó Francisco Darwin Trejo Recinos, subgerente general y apoderado legal de la cooperativa.

Agregó que alrededor de 40 socios encabezados por los integrantes del Consejo de Administración presidido por Rosa Elvira Flores Sánchez viajaron la semana pasada a la Ciudad de México para solicitar la intervención de la CNB.

“Hicimos presencia en esa institución y exigimos su intervención para que Enoc Hernández Cruz (ex alcalde de San Cristóbal y ex diputado local), quien pretende apoderarse ilegalmente de la Caja San Juan Bosco quede totalmente fuera de la cooperativa”, agregó.

“Exigieron que también asistan a una asamblea de socios para determinar todo. Fuimos escuchados por la CNB que nos tomó en cuenta, que va a intervenir, aunque no pusieron fecha para estar presentes. Solo dijeron que estuvieran pendientes para que intervengan como lo marca la ley”.

Trejo Recinos comentó que durante su estancia en la capital del país, los socios protestaron frente a las oficinas de la Condusef y también acudieron a manifestarse con pancartas frente al Palacio Nacional.

Denunciaron que Enoc Hernández, ha hecho lo que nadie hizo en 38 años: acabarla, destruirla, apropiársela, robarla, saquearla y hacer de ello un circo para sus intereses personales”.