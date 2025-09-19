Piden solidaridad con mujeres recluidas

Jacivi Gómez, presidenta de la Fundación Unidas por la Sangre, dio a conoce que por 16 años esta agrupación ha llevado apoyo a mujeres en situación de reclusión, sin embargo resulta insuficiente ante una necesidad creciente.

Recordó que dentro de las actividades que realizan está el reunir víveres, ropa, artículos de higiene personal y se desplazan a los Centros de Reinserción Social en donde las mujeres que se encuentran recluidas, reciben este tipo de ayuda.

Precisó que en el estado de Chiapas el penal con mayor población femenina es el Amate, ubicado en Cintalapa, seguido de San Cristóbal y finalmente Tapachula.

"Lamentablemente, la mayoría de las mujeres en prisión no reciben visitas, las familias las dejan en el olvido, y es en donde las activistas buscan brindarles asistencia", expresó.

Agregó que: "Es muy triste porque no las llegan a visitar, las mujeres mueren en el olvido, esa es una realidad y tampoco hay un servicio médico".

Carencias

Señaló que las mujeres en reclusión, no cuentan con servicios médicos, psicólogos, medicamentos ni toallas sanitarias, es por ello que las organizaciones civiles reúnen kits personales por lo menos una vez al año y hacen la entrega.

Por esta razón precisó que, en este regreso a clases, otorgaron útiles escolares y 70 mochilas a niñas, niños y adolescentes (NNA) hijos de mujeres en prisión.

"Y que la mayoría vive con los abuelos maternos sin ningún tipo de ayuda, esta entrega se hizo en Tuxtla Gutiérrez, pero también benefician a Infancias de otros municipios", puntualizó.

Y lo que es peor, este sector no cuentan con algún ingreso económico dentro de las prisiones, son mujeres que al salir de prisión necesitan segundas oportunidades, pero les cuesta mucho.

Es por ello que hizo un llamado a la población a sumarse a esta noble causa y tender la mano a este sector que tanto lo necesita.