Piden solución a CFE ante apagones de luz

Una serie de apagones se han registrado en las últimas horas en diversos municipios de la región del Soconusco, entre ellos Tapachula, en donde la zona oriente tardó horas sin el servicio eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha informado correctamente las causas de los apagones, ocasionando molestia entre los usuarios, ya que son constantes.

En el centro de la Perla del Soconusco, todos los días se presentan por lo menos tres cortes del servicio, lo que afecta la operatividad de las empresas y comercios, dijo el comerciante Francisco Rodas Flores.

El argumento utilizado en ocasiones es la sobrecarga en los registros subterráneos, aunque a pesar de que los directivos de la CFE tienen conocimiento sobre esto, no se procede a su reparación.

Zonas

El pasado miércoles, los apagones abarcaron diversas zonas de la ciudad, pero las más afectadas fueron las colonias del oriente, entre ellas Guadalupe, Magisterial, Fovissste, Monroy y Barrio Nuevo, en donde el servicio se restableció casi cuatro horas después.

También se reportaron situaciones similares en los municipios de Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y Tuzantán, por lo que urgieron a la CFE fortalecer el cableado y arreglar el origen del fallo.

Y es que apuntan que debido a los apagones se afectan aparatos electrodomésticos y equipo electrónico, sin que la empresa del estado se responsabilice de su reparación.