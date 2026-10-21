Piden subir el Tacaná con guías certificados

Guías turísticos que brindan servicio de acompañamiento a montañistas y escaladores en el volcán Tacaná, advirtieron que los accidentes y extravíos se presentan porque los visitantes se aventuran a ascender solos.

Guías comunitarios de la agrupación Casa de Fuego, ubicados en el ejido Talquián, municipio de Unión Juárez, afirmaron que en la mayoría de los casos los turistas no conocen el camino, o bien, aunque han subido en alguna ocasión, desconocen los cambios que presentan los senderos por deslaves, neblina y crecimiento de vegetación.

Al acercarse la temporada de ascensos, recomendaron a los excursionistas asesorarse y subir acompañados de guías certificados, con equipo adecuado, ropa abrigadora y con el registro previo ante las autoridades del “Coloso de Fuego”.

Destacaron que contar con un experto no solo reduce el riesgo de perderse, sino que permite tener una respuesta inmediata ante una lesión, hipotermia o mal de altura, además de contribuir a la conservación del Área Natural Protegida (ANP).

“Muchos de los accidentes en montañas se debe a que los turistas se aventuran a subir solos; sin embargo, esto representa un riesgo, porque en los senderos hay peligros que solo los guías conocen, porque ellos suben de manera constante”, abundó.

Mencionó que en el caso del ascenso al Tacaná, los visitantes registran su ascenso y cubren el costo correspondiente por ingresar a un ANP, esto permite conocer la ruta que tomarán para que en caso incidente se les brinde el auxilio de manera inmediata.