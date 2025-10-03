Piden sumarse para apoyar a niñas y niños con cáncer

Este jueves se realizó el anunció de la campaña National Pancake Day, una iniciativa que busca recaudar fondos a favor de niñas y niños que mantienen una lucha contra el cáncer.

Bajo el lema “¡Te necesitamos! Unamos fuerzas contra el cáncer infantil”, se dio a conocer que a través de la compra de un platillo especial, los comensales podrán aportar directamente a esta noble causa.

Tratamientos

Durante la presentación, representantes de la organización explicaron que por la compra de dos buttermilk pancakes por 45 pesos, los clientes estarán contribuyendo al financiamiento de tratamientos y atención médica de pequeños que requieren apoyo inmediato.

Además, destacaron que esta dinámica no se limitará solamente a este día, ya que los interesados podrán adquirir cupones en IHOP Tuxtla para disfrutar de los pancakes a partir del viernes 17 de octubre de 2025, extendiendo así la posibilidad de ayudar a más familias.

Los organizadores señalaron que el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad en menores de edad en México y que cada esfuerzo, por mínimo que parezca, representa una esperanza para quienes atraviesan esta difícil situación. Hicieron un llamado a la población chiapaneca a sumarse, no solo acudiendo a consumir, sino también invitando a familiares y amigos a multiplicar la ayuda.

La rueda de prensa cerró con un mensaje de unidad y solidaridad: “Cada pancake que disfrutas es una sonrisa que regalas. Invitamos a todos a formar parte de esta causa y a demostrar que en Tuxtla sabemos tender la mano a quienes más lo necesitan”.