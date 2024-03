Piden tener precaución en consumo de mariscos

Invitan a estar alertas y considerar precauciones al consumir mariscos durante la presente temporada.

Al respecto, el experto en epidemiología James Gómez Montes dijo lo siguiente: “Actualmente, con la temporada de Cuaresma se incrementa el consumo de mariscos, sobre todo asociado a creencias religiosas, y esto pone en parte en riesgo a la salud, porque en Chiapas tenemos lugares como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula donde la temperatura se eleva y los mariscos son muy fáciles de descomponerse”.

Este es el caso principalmente del camarón, que se descompone fácilmente y en caso de consumirlo en estado de descomposición puede provocar una intoxicación alimentaria.

Reconoció que también se asocia mucho el consumo de estos productos marinos a algunas infecciones como la salmonelosis, además de que al consumirse mariscos está latente el riesgo de cólera.

“Cuando no comemos los mariscos estrictamente cocinados, cuando comemos los camarones cocidos con limón, por ejemplo, el ceviche en aguachile, que no son cocidos, tienen riesgo; aparentan que están cocidos con el limón, pero la acidez de este fruto no es capaz de matar a la bacteria del cólera”.

Por eso, siempre la recomendación es que primero verifiquemos que lo que vamos a comer está en buen estado.

Como ejemplo, citó que el camarón tiene una coloración grisácea cuando está en buen estado; sin embargo, cuando empieza a cambiar de coloración sin haberse cocinado, empieza a ponerse rojo, lo cual es señal de que el camarón empieza a entrar en un estado de descomposición.

Por lo anterior, es necesario que los mariscos estén en refrigeración, deben estar con hielo, y para el caso de los pescados, específicamente, hay algunas formas de poder ver si está en buen estado; una de las opciones es ver los ojos y que estos no se observen como deshidratados, pues el ojo debe estar brillante, también se pueden ver las agallas y al levantar la tapa, si esta tiene un color rojo brillante también nos indica que está en buen estado; finalmente, la textura de la carne del pescado que no sea a lo que me llamamos comúnmente como masuda, que sea una carne firme.

Mencionó que no se puede prohibir el consumo de mariscos, porque su comercialización forma parte de la economía del estado, pero sí es importante verificar que esté en buen estado, que esté bien conservado, con hielo o en refrigeración para garantizar que no nos vaya a hacer daño.