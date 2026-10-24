Piden transparencia en nueva titularidad

Ante la posibilidad de un cambio en la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, distintos colectivos de búsqueda expresaron su preocupación, considerando que cualquier designación debe responder a las necesidades de las familias y no a acuerdos políticos o cuotas de poder.

A través de un posicionamiento, el colectivo Los 7 de la Urban recordaron que la Comisión es resultado de la lucha histórica de las familias de personas desaparecidas para que el estado asuma su responsabilidad.

Pese a que reconocieron el acompañamiento que la actual titularidad ha brindado en los procesos de búsqueda, también consideraron necesario reconocer que algunas decisiones institucionales “pueden generar percepciones de trato preferencial hacia determinado colectivos”.

En ese sentido exigieron una Comisión que escuche y atienda a todas las familias con igualdad, sin privilegios, favoritismo ni exclusiones “por pertenecer a determinados colectivos o mantener posiciones críticas frente a las autoridades”.

También solicitaron que el nuevo titular sea una persona con experiencia acreditada en desaparición de personas, conocimientos especializados, capacidad técnica, sensibilidad y una actuación ética.

El Comité de familias de migrantes desaparecidos de Chiapas “Junax Ko’tantik” consideró indispensable que el proceso de nombramiento garantice una consulta pública y transparente, cumpliendo lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas.

Advirtieron que las instituciones no pueden comenzar “de cero cada vez que existen cambios políticos o administrativos”, enfatizando que “las familias no tendrían por qué asumir el costo de explicar sus historias”.