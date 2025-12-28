Piden turistas atención a las playas de Arriaga

Turistas provenientes de diferentes partes del estado de Chiapas, a su paso por Santa Brigida, expresaron que se encuentra en malas condiciones, recalcando que la basura está en las calles sin ningún control, haciendo énfasis en la falta de cultura en la limpieza, siendo los mismos habitantes del lugar quienes descuidan la playa y la llenan de deshechos.

Señalaron en términos generales, que el municipio de Arriaga no destaca por sus playas, al grado que las pocas que están, pasan desapercibidas debido a que se encuentran en estado de abandono y sucias, sin contar con la falta de promoción de parte de las autoridades locales.

Turistas indicaron que en Arriaga solo se menciona a Santa Brigida y Playa Ventura, aunque existen algunas pesquerías como La Línea, La Gloria, Punta Flor, El Pleito y El Arenal, pero también se encuentran en abandono.

Por todo ello, los turistas pidieron a las instancias correspondientes a que se preocupen por brindar a estos centros turísticos más importancia y limpieza.