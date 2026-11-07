Piden un INE imparcial y transparente

Después de los escándalos que se han generado al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) por la forma en que se repartieron los contratos para diversos servicios, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con su representación en Chiapas, exigió que haya un árbitro electoral transparente, autónomo y profesional.

Aclararon que se trata de un grupo de empresarios chiapanecos con interés en los temas de la política, pero son apartidistas.

Es decir, no están defendiendo a ningún partido político ni tampoco candidaturas, pero sí que haya reglas claras, respeto a la voluntad popular y resultados que sean verificables.

Incluso puntualizaron que el árbitro electoral, en referencia al INE, debe fungir como un organismo que se debe a la población, con capacidad técnica, independencia e imparcialidad.

Con lo antes señalado, parte de la postura de la Coparmex es que el INE no se convierta en una extensión del poder Ejecutivo o de intereses partidistas.

Al contrario, remarcaron que es importante que haya un órgano que sea profesional, ciudadano y autónomo.

Por eso el organismo empresarial puntualizó que es necesario la certeza, la rendición de cuentas y la transparencia.

“Cualquier irregularidad, conflicto de interés o abuso de autoridad debe investigarse con plena autonomía, determinar responsabilidades y aplicarse la ley sin que ello se utilice para desmantelar la institución”, remarcó la Coparmex en Chiapas.

También se rechazó cualquier cambio que pretenda hacerse de manera unilateral o improvisado, “lo más importante es que no se generen acciones que puedan afectar a las familias, trabajadores o empresas de la entidad”.