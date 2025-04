Piden unirse al sistema Refema de autodefensa

Xuanice Olivera, activista feminista fundadora del sistema Resistencia Feminista Activa (Refema), exhortó a las mujeres a participar en sus próximos talleres sobre este programa, en la cual se brinda capacitación en autodefensas y protección de mujeres víctimas de violencia.

Olivera presenta una carrera amplia en lo académico y también atlético. Por una parte, tiene estudios en Trabajo Social, Fisiología, Derecho y Psicología, y por otro lado es ex peleadora profesional de Muay Thai, experiencia competitiva en artes marciales mixtas, boxeo, judo y kickboxing, así como entrenamiento táctico policial de la Oficina de Adiestramiento-Fuerza de Tarea (operaciones especiales).

Sistema metodológico

Olivera creó el sistema Refema, didáctica única que combina la parte psicológica, emocional y física para hablar sobre la autodefensa desde un enfoque feminista.

“Toda esta imagen que nos llega a la cabeza cuando escuchas defensa personal, es así como el boxeo y el aprendizaje de técnicas cuando llega un asaltante con el cuchillo y así lo desarmas y todo esto, pero después de varios años me di cuenta de que no es efectivo. Se necesita abarcar más desde otras áreas”, dijo.

Por tanto, el sistema busca aportar a las mujeres de todos los contextos la toma de mejores decisiones, así como proporcionar herramientas para no llegar a las confrontaciones físicas.

La especialista habló sobre la búsqueda del bienestar general para llegar a la autodefensa feminista, en la que se ubique el funcionamiento del cuerpo, conocimiento sobre derecho y el debate respecto a la situación actual, más allá de solo lo corporal.

“La ventaja de estas clases es que no necesitas tener ningún tipo de condición física previa, no es exclusivo para mujeres jóvenes que van al gimnasio, para nada, puedes tener la edad que sea, puedes tener el peso que sea, incluso puede que te falte alguna parte de tu cuerpo y de todas maneras te puedes beneficiar de estas clases”, expuso.

Enigma de la violencia

Olivera también es consultora y capacitadora en temas de seguridad y género para instituciones públicas y privadas, quien también adelantó que uno de los temas a abordar en el taller es la discusión acerca de la violencia, ya que es ubicado desde la confrontación física, pero puede enfrentarse desde múltiples espacios.

“Por qué no identificamos varias de las funcionalidades de la sociedad como violentas. Por ejemplo, tengo algunas alumnas que son de la tercera edad y que son violentadas en las ventanillas del IMSS o de alguna institución pública y ellas no saben que lo que están viviendo es violencia, ¿no? Otro ejemplo son las estudiantes, quienes de repente no identifican que este tema de que te vayan chiflando en la calle mientras tú caminas es violencia”, identificó.

En otro momento, ubicó se vive algún tipo de violencia todos los días, por lo que el sistema Refema podría fortalecer las capacidades de las mujeres antes estas eventualidades. La formación completa consta de dieciocho módulos, y cada uno tiene una duración de al menos un mes. Al finalizar el curso se tendrán conocimientos teóricos de estudios de la violencia sobre el cuerpo de la mujer, la historia sobre este tema, la definición de reacción, sus componentes, análisis y clasificación de riesgos.

Para más información, comunícate al número 967 159 8478 o bien al Instagram Refema_México. También, podría ser vía Facebook a Resistencia Feminista Activa o Xuanice Olivera.