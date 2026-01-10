Piden vacunarse por el regreso a clases

Tomando en cuenta que el próximo lunes 12 de enero regresarán a clases miles de estudiantes en Chiapas, las autoridades de salud insistieron a la población a que acudan a los módulos de vacunación para proteger a alumnas y alumnos y prevenir la propagación del sarampión.

La idea es que los padres, madres y tutores colaboren en la reducción de riesgos y que también verifiquen el esquema de vacunación de sus hijos e hijas.

Evitar contagios

“En caso de que presenten síntomas respiratorios, fiebre o sarpullido, no sean llevados a la escuela y se acuda de inmediato a valoración médica, a fin de evitar contagios y posibles complicaciones”, recomendó la Secretaría de Salud.

Petición a familias

También es importante que haya una actualización en los esquemas de vacunación, por eso, se explicó que en el caso de las personas de uno a nueve años, es importante que se vacunen.

Dentro de las recomendaciones también aparecen las dosis que se deben aplicar a menores de 12 y 18 meses de edad. En los sitios en que se han reportado casos positivos, se invita que la vacunación sea desde los seis meses.

Recomendación

“Además, las personas de 10 a 39 años que no cuenten con su esquema completo, deben recibir al menos una dosis”, agregó la dependencia.

En caso de que la comunidad estudiantil presente algunos síntomas como secreción nasal, sarpullido, ronchas, tos, fiebre alta o conjuntivitis, lo recomendable es que vaya con prontitud a una unidad de salud para que reciban atención médica.