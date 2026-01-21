Piden vacunas en San Juan Cancuc

A través de un video, el Comité de Salud de San Juan Cancuc, junto a habitantes de la comunidad Chancolom, expusieron la situación de abandono que sufre la Casa de Salud, en la que no se ha presentado el doctor asignado. Ante la situación, pidieron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez y del secretario de Salud, Omar Gómez Cruz.

En el video, grabado frente a la Casa de Salud de la comunidad, el representante del Comité indicó que desde hace días el doctor asignado no ha asistido. Del mismo modo, señalaron la falta de vacunación que requiere la población.

El representante dijo que esta situación no solo afecta a los pobladores de la Chancolom, sino también a los de las comunidades cercanas al centro de salud, como Tzajalhucum, Yocwitz y El Rosario.

En el video aclaran que el propio Comité de Salud no puede hacer nada ante la falta de personal médico. “Y ahora necesitamos lo que es la vacunación, señor gobernador”, agregaron durante el video.

El representante señaló al jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número II, el doctor Miguel Valdés Galán, quien en repetidas ocasiones les ha dicho que llegaría en enero de 2026.

Al final del video, en el que se observan niños y niñas de distintas edades, así como varias mujeres frente a la Casa de Salud, agradecieron al gobernador del estado, esperando que tome en cuenta su petición.