Piden vecinos restituir espacio cultural

A más de 15 días de que el espacio cultural Vientos Culturales ubicado en la colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez fue desalojado, se inició la recolección de firmas por parte de vecinos y padres de familia para solicitar a las autoridades estatales la restitución del predio que aseguran fue donado en 1998.

Mediante un documento dirigido al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguraron que para muchas familias de la colonia, el centro cultural comunitario es el único espacio donde las niñas y niños pueden ir después de la escuela.

“Para muchas familias de la colonia es el único lugar seguro, gratuito y cercano donde las infancias pueden estar; desde que fue asegurado no tienen a dónde ir”, se lee en el documento.

Recordaron que Vientos Culturales es una asociación civil con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos de la niñez en Chiapas y todo el país.

Ha recibido múltiples premios por su labor social como el Premio Unesco 2020, Premio Compartir en el 2024, el reconocimiento “Razón de Ser” también en el mismo año y recientemente el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez otorgó a su directora el reconocimiento “Artistas por la Paz”.

Actualmente, indicaron que la organización atendía a 76 niñas, niños y adolescentes de la colonia y a cerca de mil adolescentes tsotsiles en diez municipios de la región Altos; asimismo, este año se tiene planeado llevar talleres a 313 niñas y niños de escuelas de la colonia Plan de Ayala.