Piden verificar autenticidad de bebidas alcohólicas

Las bebidas alcohólicas deben tener la etiqueta de control fiscal y sanitario, adheridas o impresa en los envases con capacidad no mayor a cinco litros, señaló el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que la población esté atenta en esta temporada que la demanda de estos productos incrementa.

Exhortó a la población a que antes de comprar cualquier tipo de bebida, verifique su autenticidad para evitar graves riesgos a la salud, en caso que pudieran ser adulteradas o falsas; también es importante comprar en negocios formalmente establecidos.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los contribuyentes que realizan actividades económicas de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas, tienen la obligación de colocar estas etiquetas.

Certificar el origen

Este distintivo es emitido por el SAT, con el objetivo de certificar el origen y legalidad del producto. Puede ser adherido a los envases, o impreso en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias.

La población puede identificar las bebidas alcohólicas adulteradas o piratas, porque los vendedores las ofrecen a precios más bajos; además, las promociones se hacen por medio de las redes sociales u otros medios que no son tan comunes.

Las bebidas nacionales se identifican por el marbete color verde y las importadas por color vino. Desde el año 2018 a la fecha, se han impreso y entregado cuatro mil 516 millones de marbetes.

Este tipo de etiqueta presenta la serie y folio por medio de un código QR, el cual permite conocer los detalles de producción, procedencia y sus fabricantes de manera inmediata.

La autoridad fiscal recomienda verificar que el marbete no tenga tipografía o tinta de mala calidad, además de consultar el código QR, para asegurar que la información obtenida coincide con la bebida alcohólica.