Piden verificar daños por cambios ambientales

La prolongada sequía que se resiente en la región de la Costa, Soconusco y Sierra de Chiapas, está causando severos daños en los diversos cultivos, entre ellos el café y maíz, por lo que los productores solicitaron a las instituciones del sector agrícola realizar verificaciones y brindar atención.

El representante de la Unión de Productores Santa Rosario del Campo, Isaí García Trujillo, dijo que el cambio climático y los impactos por el fenómeno de El Niño son los que están afectando a toda la zona.

Ante ello, planteó la necesidad de que las instituciones generen programas y acciones integrales, incluso con la rehabilitación de cuencas, ya que estas son las que generan el agua en las zonas serranas y alimentan a la costa.

Se quema el grano

Explicó que hace tres años la sequía se presentó entre los meses de diciembre y abril, que afectó la floración en las plantaciones, mientras que ahora de abril y ya está terminando agosto, por lo que el impacto será en las cosechas.

Y es que en el caso del café, las temperaturas de más de 40 grados hacen que el grano se queme y con ello, la calidad del mismo disminuye en forma considerable y será una pérdida importante en las cosechas.

Insistió en pedir a las autoridades del sector que se instrumenten las verificaciones y se puedan empezar a emprender acciones para contrarrestar los daños y prevenir para los ciclos siguientes.