Piden vigilancia en la preparatoria número uno

Entre estudiantes, padres de familia, personal docente y administrativo de la Preparatoria Tapachula Número Uno surgió preocupación, luego de que la semana pasada personas ajenas ingresaran a la institución utilizando uniforme escolar, según informan, para “ofrecer drogas y amenazar a los estudiantes”.

El hecho ocurrió en el turno vespertino. De acuerdo con lo señalado, los directivos no dieron parte a las autoridades y únicamente pidieron al sujeto que abandonara las instalaciones; sin embargo, antes de retirarse lanzó advertencias asegurando que conocía dónde vivían algunos alumnos.

Comunicado

En un comunicado urgente, padres de familia solicitaron mayor control en la entrada y salida de los estudiantes, así como la intervención de las autoridades para que se establezca vigilancia en las afueras del plantel, ubicado en el centro de Tapachula, con el fin de fortalecer la seguridad de los jóvenes.

7Indicaron que el individuo ingresó con uniforme escolar, amedrentó y hostigó a los alumnos, ofreció sustancias ilícitas y lanzó amenazas directas para evitar ser denunciado.

Amenazas

“Les voy a velar en sus casas o afuera de la escuela, sé dónde viven”, establecen que expresó el sujeto, lo que incrementó el temor entre los estudiantes y sus familias.

Ante ello, insistieron en la necesidad de reforzar la vigilancia tanto en el exterior como en el interior de la institución, para garantizar la seguridad de los alumnos, así como del personal administrativo y académico.