Piden vigilancia en playas de Tonalá y Mazatán

Las playas de Tonalá y Mazatán son lugares donde las tortugas salen para la anidación, lo que las ha convertido en zonas vulnerables ante el saqueo de huevos constante por la falta de vigilancia.

De acuerdo al testimonio de ambientalistas y vigilantes comunitarios, entre ellos Apolo Trinidad, presidente del grupo comunitario del Museo Regional de la Tortuga Marina en Mazatán, afirmó que el saqueo en estos dos puntos se ha incrementado de manera considerable ante la nula guardia por parte de autoridades, lo que deja el paso libre a grupos dedicados a la extracción ilegal.

Dijo que el trabajo de vigilancia y protección de los nidos actualmente queda en manos de vigilantes comunitarios, quienes con recursos propios han establecido algunos campamentos a lo largo de la costa para resguardar a las especies que llegan a desovar.

Sin embargo, advirtió que los esfuerzos resultan insuficientes cada año frente a la magnitud del problema, ya que los saqueadores operan principalmente durante la noche.