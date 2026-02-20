Piden vigilancia por pesca irregular

La costa de Chiapas se encuentra en una situación crítica debido al uso de artes de pesca indebidas y la falta de regulación efectiva, lo que pone en riesgo a especies como los delfines, tortugas y tiburones que se encuentran en peligro de extinción, afirmó el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Vicente Castro Castro.

El ambientalista advirtió que aunque existen regulaciones en las artes de pesca y periodos de protección por leyes específicas, en la práctica esto es muy distinto, ya que aunque un alto porcentaje de pescadores la cumplen, todavía hay deficiencias de parte de algunos otros que incumplen con el respeto y depredan especies.

Riesgos

Señaló que “el uso de artes de pesca indebidas, el número de pescadores que salen a buscar el producto, la mala o ineficiente regulación práctica, hace que haya una serie de acciones que pone en peligro a varias especies en la zona”, explicó Castro Castro.

Dijo que esto ha llevado a incidentes como el ocurrido hace unas semanas en Puerto Madero, donde delfines quedaron atrapados en mallas de pesca frente a Las Escolleras.

Indicó que es necesario que se aplique la ley y que las autoridades de los tres niveles de gobierno apoyen más a los pescadores, ya que muchas veces aseguran que la necesidad los obliga a recurrir a estas malas prácticas.

“Es entendible la situación de los pescadores, pero es necesario que se les capacite y se les apoye para que cumplan con los reglamentos y leyes, porque no se puede seguir poniendo en riesgo a las especies”, subrayó.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas efectivas, protejan a estas especies en peligro de extinción y lleven a cabo capacitaciones permanentes a los pescadores para informarles lo que está permitido capturar.