Pieles exóticas aún se trafican en Chiapas

En Chiapas, la comercialización ilegal de pieles de felinos como el jaguar, el puma y el ocelote continúa activa en el mercado negro, a pesar de estar penada por la ley con hasta nueve años de prisión y multas que alcanzan hasta el millón de pesos, alertó Marín Gutiérrez Vidal, colaborador del Museo Zoológico.

Durante una exposición realizada para estudiantes, Gutiérrez Vidal mostró diversas pieles decomisadas producto del tráfico ilegal, explicó que la muestra busca generar conciencia en la población, especialmente en niños, para que valoren a los animales vivos y comprendan que “mientras existan compradores, siempre va a haber vendedores y cazadores”.

El colaborador señaló que estos felinos son muy cotizados en el mercado negro debido al alto precio que alcanzan sus pieles, lo que provoca que los cazadores los vean como un símbolo de dinero.

Gutiérrez Vidal lamentó que, pese a que el delito ya se encuentra tipificado, la falta de conciencia y de conocimiento lleva a que se siga matando a los animales para comercializar su piel.

Zoológico

Destacó que en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) se tienen prácticamente todas las especies que se exponen, como el jaguar, el leoncillo y el tigrillo, todas ellas vivas y bajo cuidado.

El colaborador del museo hizo un llamado final a conservar la fauna y la flora, a evitar acelerar el proceso que pone en riesgo la existencia de las especies y a permitir que la cadena alimenticia se desarrolle de manera normal.

Insistió en que lo más importante son los animales vivos y que se debe trabajar para que los ejemplares en peligro de extinción puedan recuperar sus poblaciones naturales.