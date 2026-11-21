Ante la falta de agua en San Cristóbal, la única solución para que las futuras generaciones sigan teniendo acceso a este recurso es atender a la Cuenca del Valle de Jovel, así lo expresó Rodrigo Hes Poo durante el conversatorio “El futuro de los próximos 500 años también depende del agua”.

En el evento, realizado en el Centro de Textiles del Mundo Maya, el coordinador de Cuenca del Valle de Jovel también expuso que la ciudad pierde cerca del 50 % del vital liquido en las fugas del sistema hídrico.

En ese sentido, Hess Poo hizo un llamado a modificar el discurso que plantea la necesidad de más agua, a uno que busque identificar y solucionar las fugas dentro de las tuberías, una tarea que, dijo, “no les gusta a los políticos”.

Pese a la importancia de los humedales, el ponente señaló que estos no sirven para el abastecimiento del liquido de San Cristóbal, sino para las poblaciones que se encuentra en las partes bajas.

Cambio histórico

Durante su participación, Rodrigo Hess Poo indicó que el año de 1994 representó una ruptura en la forma de entender el manejo del agua, que antes era visto como un recurso que la población debía administrar.

Sin embargo, los cambios constitucionales propiciaron que el manejo de ella terminara en instituciones como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), los cuales desincentivaron la participación ciudadana.

Otro de los cambios mencionados fue el relacionado a las lluvias, recordando que, en décadas pasadas, las precipitaciones en la ciudad eran mayores, pero menos violentas.

A través de un recorrido histórico, Hess Poo recordó que la llegada de los asentamientos humanos en el territorio que hoy es San Cristóbal dio inicio al lento pero constante secamiento que vive la ciudad, la cual, tuvo uno de los primeros sistemas de agua en América.

Entre los hitos que marcaron esa primera relación con el vital liquido, Rodrigo Hess Poo mencionó el uso agrícola del recurso hídrico para cosechar productos que, aunque en la actualidad se consideran típicos de la zona, fueron traídos por los conquistadores españoles.