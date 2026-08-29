Pilotos evitaron accidente; iba el gobernador a bordo

Dos pilotos que operaban un helicóptero evitaron un accidente mayor mientras intentaban aterrizar en el municipio de Pantepec, debido a que realizaron una maniobra de emergencia.

Se trató de una de las unidades que movía al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien tenía programada una agenda de trabajo en la zona.

En los videos que fueron difundidos en redes sociales, se observa cómo el helicóptero hace el descenso a un espacio abierto y de pronto ocurre la maniobra donde se mueve la unidad de forma brusca.

Más tarde, Ramírez Aguilar escribió en sus redes sociales que se movía con el gabinete en materia de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana.

En el texto confirmó que un cruce de aves y la poca visibilidad los obligaron a cambiar de dirección, y fue ahí donde reconoció la destreza y el profesionalismo de los pilotos.

La habilidad de los pilotos, enfatizó el mandatario, ayudó a evitar que la situación terminara en un percance mayor.

Posterior a informar sobre lo sucedido, el gobernador de Chiapas también compartió una reflexión al indicar que “nuestro paso por la vida es fugaz, avanza de manera vertiginosa y no nos damos cuenta de que el día a día se nos va segundo a segundo”.

El gobernador de Chiapas agregó en sus redes sociales que, como parte de su agenda, se desplazó a la zona para cumplir con la responsabilidad encomendada de llevar aulas, agua potable, caminos y otras acciones a diversos rincones de la entidad.