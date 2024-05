Pinten clínicas en lugar de borrar mis bardas: Melgar

“Lo que gastan en borrar las bardas con mi publicidad, deberían invertirlo en darle su manita de gato a las clínicas y hospitales que no tienen medicamentos”, afirmó Luis Armando Melgar Bravo, candidato del PVEM al Senado de la República, al mostrar su molestia por estos actos cobardes de los adversarios.

“Como no les cuesta tirar el dinero, siguen borrando mis bardas. Estaría mejor pintar ahora todos los centros de salud, escuelas y parques que necesitan una manita de gato. Lo único que están mostrando es su intolerancia y miedo al crecimiento del camino de la confianza”.

El amigo Melgar llamó a la civilidad política, a respetar las ideas distintas y una forma de hacer política con honestidad, cercanía y resultados. Esa confianza de la gente no se compra, dijo, se gana y se sostiene hablando siempre con la verdad.

“Por eso este 2 de junio votemos por la honestidad, no por la corrupción y el despilfarro de quienes le han quedado a deber a los chiapanecos, particularmente en materia de salud. No entienden y no quieren entender que con la salud no se juega. Vota por tu amigo Melgar, el senador de la nueva era del verde en Chiapas”.