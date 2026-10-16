Pío López, el aspirante de la izquierda histórica

El aspirante a la Coordinación de Morena por el Distrito Federal IX en Tuxtla Gutiérrez, Pío López Obrador, se dijo listo para someterse a la decisión popular, pues expresó su trabajo como fundador del partido y de movimientos sociales de la izquierda. Desde mediados de siglo pasado le ha forjado conocimiento de las causas pero también un amplio cobijo social. Afirmó que Morena no está dividido por el proceso venidero aunque les quieran “amarrar navajas”, al contrario, “se trabaja en unidad para dar continuidad a la gran transformación nacional”.

Saqueo

Un trabajo arduo, sostuvo, pues México sufrió un histórico saqueo, particularmente en los últimos 36 años del régimen hegemónico del “Prian”, donde los recursos públicos fueron privatizados. “No pudieron, porque no les dio tiempo de privatizar el sector energético que es prioritario para el desarrollo nacional”, Petróleos de México (Pemex) y la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), que “sobrevivieron” a la voracidad política y económica.

Historia

Respecto a su origen, confirmó que llegó a Palenque a la edad de un año y ha vivido en Tuxtla Gutiérrez desde hace 35, espacio que ha ocupado para ganar diversas estructuras sociales, desde incluso antes de la formación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Algunos están diciendo que no pertenezco a Chiapas, pero son mentiras. La gente no es tonta, tonto es quien piensa que las personas son todas, la gente ya despertó y tiene conciencia”, declaró.

Precisó que acompañó los movimientos sociales durante las campañas presidenciales de Cuauhtémoc Cardenas del Frente Democrático Nacional, un antecedente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado un año después por estos mismos compañeros de lucha.

Origen

“Casi 40 años tenemos trabajando en el movimiento, desde el fraude cometido contra el Cuauhtémoc Cárdenas el seis de julio de 1988, ese es el origen de Morena y de nuestro trabajo con la ciudadanía”. Después, Morena fue fundado en 2014, cuando se le entregó a Andrés Manuel López Obrador el registro como partido nacional.

Remarcó que la izquierda mexicana viene a ocupar un espacio entre la Izquierda de Latinoamérica, donde otras naciones encabezaron esta transición antes. “La versión de izquierda mexicana es producto de la lucha contra el neoliberalismo, encabezado por seis presidentes que privatizaron todas las riquezas nacionales”. Por ello, esta versión busca gobernar para todos, pero atendiendo las históricas afectaciones, “primero para los pobres”.

Aspiración

Explicó que en 2009 ya había sido candidato por el mismo Distrito Nueve, por lo que quienes señalan que no es chiapaneco “deberán saber que desde el primer año de edad vivió en el estado”. Pero además organizó a los comités para apoyar la candidatura de Andrés Manuel, como a los candidatos de la izquierda, por lo que “ha recorrido todo Chiapas una seis veces”, dijo.

Necesidades

Dijo que inició recorridos por Tuxtla, encontrándose con gente “generosa”. Con quienes ha podido dialogar, explicando que de momento es aspirante a coordinar los trabajos, por lo que oficialmente no es candidato. “No estoy llegando a pedir votos y luego desaparecer, no soy candidato, pero sí estamos conociendo sus necesidades en áreas de acceso al agua, seguridad, servicios municipales, entre otros”.

Mencionó que esperará el proceso interno de su partido, que realizará encuestas entre sus aspirantes para conocer quién será el candidato oficial y, al mismo tiempo, coordinador estatal de los Trabajos de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.

Explicó que en caso de salir beneficiado en el proceso interno y después con el voto ciudadano, trabajará de manera coordinada con el gobernador Eduardo Ramírez, como con quien resulte alcalde de Tuxtla, pues el distrito básicamente es por la capital chiapaneca. “Estaremos coordinados para que desde la tribuna máxima de la nación se puedan defender los derechos de los más necesitados”, finalizó.