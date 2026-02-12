“Piso parejo”, reclaman concesionarios

Debe existir piso parejo para que las personas que brindan el servicio de plataforma cumplan con todos los requisitos de ley y las autoridades de transporte deben revisar que así sea, informó María de Jesús Olvera Mejía, secretaria de la Federación de Trabajadores de Chiapas.

Sobre las especulaciones que se han generado en redes sociales debido a los operativos implementados, consideró que esas acciones son para poner orden y no para sacar recursos para el estado.

Comentó que la colocación del impuesto que deben pagar las personas que dan servicio en plataforma, es justo al hacer uso de las vías de comunicación como un negocio.

En Chiapas, calculó, hay más de 100 mil unidades del sector transporte que están reguladas entre mototaxis, volteos, taxis, colectivos y otros, y se recauda una cantidad importante de recursos, es decir, los operativos al transporte de aplicación son para que exista orden y no para hacer negocios.

Plataformas alineadas a impuestos locales

Aquellos que dan el servicio de taxi en plataforma, enfatizó, tienen que alinearse a pagar los impuestos locales, toda vez que los concesionarios cubren esos mismos derechos.

En el caso de los taxis de aplicación, detalló, deben tener en claro que no pueden hacer base en ninguna plaza ni levantar pasaje. “Me molesta que digan que se va a enriquecer el gobierno cuando no hay necesidad, se tiene la entrada de todo el transporte en Chiapas”, remarcó.

Será importante, dijo, que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) cumpla con mantener los operativos, debido a que los concesionarios han sido respetuosos con el tema de las protestas.