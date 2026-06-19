Pitahaya: transformación y consumo local

En el municipio de Suchiapa, la pitahaya continúa consolidándose como una alternativa agrícola con potencial de crecimiento. Así lo aseguró Naima Cárcamo Toalá, productora del rancho El Brasil, quien anunció el arranque de la temporada 2026 de cosecha con expectativas positivas gracias a las condiciones climáticas registradas en las últimas semanas.

Expectativa

La agricultora explicó que en aproximadamente una semana realizarán el primer corte de la temporada, cuya producción inicial oscilará entre los 300 y 500 kilogramos.

Sin embargo, confió en que las lluvias favorezcan el desarrollo del cultivo y permitan incrementar significativamente la cosecha durante los próximos meses.

Iniciativa

Además de la venta de fruta fresca, el proyecto ha apostado por la transformación del producto para ampliar su mercado y acercarlo a más consumidores.

Recordó que uno de los principales objetivos desde el inicio del proyecto fue dar a conocer esta fruta, aún poco conocida por gran parte de la población, pese a sus múltiples propiedades nutricionales.

“Muchas personas la consideran una fruta exótica y por eso creen que es cara. Nosotros buscamos ofrecerla a precios accesibles para que más gente la conozca y aproveche sus beneficios”, comentó.

Con ocho años de experiencia en el cultivo, la productora reconoció que la pitahaya presenta desafíos agronómicos como cualquier otra especie; sin embargo, aseguró que el conocimiento acumulado les ha permitido mejorar las técnicas de manejo y obtener mejores resultados en la plantación.

Comercialización

Respecto a la comercialización, informó que durante la temporada de cosecha los principales puntos de venta se ubicarán en Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez.

De cara al futuro, adelantó que la principal apuesta del proyecto será continuar explorando nuevas formas de aprovechamiento de la planta.

Al finalizar, expresó su deseo de que el cultivo de pitahaya siga expandiéndose en Suchiapa y que más personas, en especial mujeres, se animen a incursionar en las actividades agrícolas.

“Es un lugar adecuado para seguir aumentando el cultivo de esta fruta. Ojalá más agricultores y agricultoras se sumen a trabajar el campo y descubran las oportunidades que ofrece”, concluyó.