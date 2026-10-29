PJE da 65 años de pena por feminicidio en tentativa

En cumplimiento con la responsabilidad de impartir justicia, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Luis “N”, por el delito de feminicidio cometido en contra de una mujer con identidad reservada.

Procedimiento

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Catazajá resolvió imponer a Luis “N” una pena de 65 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta y se le cancelaron los derechos políticos.

Justicia sensible

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia sensible, cercana y con perspectiva de género, donde la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes sea una prioridad y todo acto de violencia que atente contra su vida e integridad tenga consecuencias conforme a la ley.