PJE emite sentencia condenatoria por pederastia agravada

Priorizando la protección integral de niñas, niños y adolescentes, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, a través del Juzgado de Enjuiciamiento de Catazajá, emitió sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de Martín “N”, por el delito de pederastia agravada, cometido en contra de una niña cuya identidad se encuentra reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, luego del desarrollo de las distintas etapas procesales correspondientes, y el desahogo de pruebas en audiencias de juicio oral, este 1 de octubre de 2026 se realizó la audiencia de emisión de fallo, en la que se determinó la responsabilidad penal de la persona sentenciada.

Como resultado, el órgano jurisdiccional impuso una pena de 30 años de prisión, además de una multa correspondiente, y no se le concedieron beneficios respecto de la pena impuesta. Asimismo, se determinó la suspensión de los derechos políticos de la persona sentenciada.

Con estas determinaciones, el Poder Judicial del Estado refrenda su compromiso de impartir justicia con estricto apego a la ley, ponderando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, garantizando en todo momento que quienes vulneren sus derechos no queden impunes.