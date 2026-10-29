PJE inicia Festival de Día de Muertos

Con una gran alegría por incentivar nuestras costumbres y tradiciones, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, dio inicio a las actividades del Festival de Día de Muertos, con el que la casa de la justicia celebra junto a las familias chiapanecas la cultura y el folklore que forman parte de la riqueza de nuestra entidad.

Durante la inauguración, el magistrado presidente, acompañado de la presidenta del Voluntariado, Dalal Rabban Castell, de su hija Farah y de las y los consejeros de la Judicatura, brindó una cálida bienvenida a las y los asistentes que se reunieron para disfrutar de todo lo que este festival ofrece. Asimismo, agradeció a la Banda de Música de la VII Región Militar y a su comandante, el general de Brigada DEM, Antonio Ramírez Escobedo, por su participación y llenar de ritmo y alegría esta celebración.

Además, extendió la invitación para que nos sigan acompañando en las actividades de este primer festival, que se realizará hasta el 31 de octubre y contará con las presentaciones de la marimba del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), el pianista chiapaneco Arturo Aquino y la Big Band de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

De igual manera, animó a la concurrencia para conocer y disfrutar de los productos que se ofrecen en la Expo Venta Gastronómica Artesanal, reiterando la importancia de apoyar el talento, esfuerzo y dedicación de las y los productores locales, contribuyendo así al fortalecimiento del comercio y al desarrollo de la economía local.

Así, entre colores, recuerdos y el espíritu festivo del Día de Muertos, la casa de la justicia se convierte también en un espacio de sano esparcimiento para las autoridades municipales, estatales y federales, personal de esta institución y familias chiapanecas, reafirmando que las tradiciones se mantienen vivas cuando se festeja en unión y se vuelve un legado para las futuras generaciones.