PJE se suma a colecta de la Cruz Roja

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, junto al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, asistió al arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, realizado bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, reafirmando el compromiso de las instituciones con las causas humanitarias.

En este evento, efectuado en la Delegación Regional de la Cruz Roja, se convocó a la participación solidaria de la sociedad, destacando la importancia de sumar esfuerzos para continuar salvando vidas y brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan.

Asimismo, se contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes de la Cruz Roja, quienes coincidieron en fortalecer la colaboración en favor del bienestar de las y los chiapanecos.