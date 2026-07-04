PJE y abogacía suman esfuerzos por la justicia

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con la Barra Chiapaneca de Abogados, encabezada por su presidente Gabriel Soberano Velasco, acompañado por abogadas y abogados integrantes de este organismo, en un encuentro orientado a fortalecer los canales de comunicación y la colaboración entre el Poder Judicial y la comunidad jurídica de la entidad.

Durante dicha reunión, las y los participantes intercambiaron puntos de vista sobre temas de interés para el ejercicio de la profesión y el fortalecimiento de la impartición de justicia, reiterando la importancia de mantener una relación cercana, destacando acciones para la actualización permanente del gremio y la consolidación de una cultura de paz en beneficio de las y los chiapanecos.