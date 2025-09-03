PJE y Semahn privilegian justicia alternativa

Con el propósito de establecer una ruta de coordinación interinstitucional, el Poder Judicial del Estado, a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), sostuvieron una reunión de trabajo en las instalaciones de esta casa de la justicia.

En este encuentro, encabezado por el director general del CEJA, Erick Raúl Zárate López, y el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Semahn, Guillermo Enrique Calvo Beutelspacher, dieron inicio a las actividades para consolidar vínculos de cooperación y generar esquemas de trabajo conjunto, privilegiando el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en los convenios que dicha Secretaría suscribe con particulares.

Al respecto, el director Raúl Zárate subrayó que, mediante estas acciones se impulsa un modelo de trabajo que no solo fomenta la cultura de la paz y el diálogo, sino que también contribuye al fortalecimiento institucional, al generar mayores capacidades técnicas y jurídicas en beneficio de la sociedad chiapaneca.

Por su parte, Calvo Beutelspacher destacó la disposición de la Semahn para continuar sumando esfuerzos con el CEJA y robustecer esta colaboración interinstitucional, con el objetivo de facilitar procesos más eficaces, ágiles y accesibles.

Con este tipo de acciones el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con la consolidación de una justicia más humanista, en donde la suma de voluntades y esfuerzos sea una herramienta clave para fortalecer el Estado de Derecho.