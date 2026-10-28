PJE y Unicef fortalecen colaboración por infancias

Con el compromiso de garantizar una justicia con perspectiva de infancia en Chiapas, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, y el representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Luis Fernando Carrera Castro, encabezaron la Firma de Convenio Marco de Colaboración y la develación de la placa de la Sala Especializada para la Participación Infantil y Adolescente (Sepia), en la sede judicial de San Cristóbal de Las Casas.

Desde el auditorio Dr. Andrés Serra Rojas, Moreno Guillén reafirmó el compromiso de seguir trabajando, desde el humanismo, por una cultura de la protección de la infancia y adolescencia, para que permanezcan como prioridad y se evite la revictimización en sus procesos judiciales, haciendo uso de las tecnologías de la información.

Asimismo, el magistrado presidente añadió que se contempla la realización de más Salas Sepia para abarcar la mayor cantidad de geografía chiapaneca, así como la implementación de estrategias que contribuyan a garantizar el debido proceso y una atención especializada para las infancias y adolescencias, colaborando directamente con Unicef en diversos rubros que comprenden la protección de sus derechos.

Alianza

Por su parte, el representante de Unicef, Carrera Castro, destacó el interés del magistrado presidente por impulsar estos temas y señaló la trascendencia de la formalización de esta alianza con Chiapas, una entidad que se encuentra en un lugar importante a nivel nacional por avanzar en el manejo de estas salas especializadas. Este acuerdo permitirá fortalecer la infraestructura y los mecanismos de acceso a la justicia para las infancias y adolescencias en procesos judiciales, con un ambiente físico y psicológico adecuados.

De igual manera, el secretario del Humanismo, Leonardo León Alcázar, brindó una salutación a nombre del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y expresó su disposición de sumarse a esta colaboración interinstitucional para trabajar de manera coordinada con los programas humanistas, fortaleciendo las acciones en beneficio de la niñez chiapaneca.

Como parte de esta jornada, se realizó un recorrido por las instalaciones del lactario, así como la develación de la placa y recorrido por la Sala Sepia, un espacio equipado con mobiliario y tecnología especializada para garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, adaptando la justicia a sus necesidades.