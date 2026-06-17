Plaga amenaza 10 mil hectáreas de rambután

Miembros de la Unión de Productores de Rambután y Mangostán del Soconusco hicieron un urgente llamado a las autoridades estatales y federales en materia de sanidad vegetal luego de que se detectara una plaga agresiva en huertas de Tuxtla Chico y Metapa que pone en riesgo miles de empleos, el capital de los productores y el comercio nacional e internacional de la fruta.

En entrevista, Israel López Rivera, presidente de la organización, informó que los análisis del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmaron la presencia de la plaga ferrisia virgata en muestras que realizaron en los cultivos de rambután, esta plaga es considerada de interés cuarentenario en México por su agresividad.

Se advirtió que, si la fruta sale contaminada al momento de exportar, la zona podría ser puesta en cuarentena y esto afectaría directamente a más de 10 mil hectáreas de cultivo en la región, que en temporada pico produce al menos 350 toneladas diarias para el mercado nacional, sin contar los envíos al extranjero.

“Estamos preocupados, porque si al exportar las frutas salen contaminadas, podrían cuarentenar la zona, hemos enviado oficios a Senasica y SAGyP de Chiapas, pero hemos sido ignorados por ellos y por todas las autoridades”, denunció.

Posible origen

El líder productor señaló que el origen de las plagas es el ingreso de rambután desde Guatemala sin ningún control fitosanitario, cuya fruta viene contaminada y por más que hagan campañas, el problema seguirá si ninguna autoridad hace algo al respecto.

Exigió que el rambután tenga una normativa y sea incluido en el catálogo fitosanitario nacional, con esto se busca evitar que fruta guatemalteca sea nacionalizada con documentos municipales que nada tienen que ver con las cuestiones fitosanitarias.

Detalló que los productores piden al gobierno estatal y federal intervenir de inmediato para proteger el cultivo del que dependen miles de familias en el Soconusco, ya que en la actualidad están en plena temporada de cosecha de esta fruta exótica.