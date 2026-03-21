Plan B ahorraría cuatro mil mdp

El ahorro de unos cuatro mil millones de pesos, para redirigirlos a estados y municipios pobres, sería el primer efecto del Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó la senadora Sasil de León.

Se trata de una propuesta para hacer más austero y eficiente el funcionamiento de las instituciones democráticas, pensando en incidir en mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos en general y de las y los chiapanecos en particular, expresó la legisladora.

Los recursos ahorrados serán utilizados en los municipios y estados: más obra pública, mayor atención a necesidades reales como salud, educación y seguridad, y menos dinero destinado a excesos, mencionó.

Detalló que uno de los puntos centrales es establecer un tope del 0.7 % del presupuesto de egresos de cada entidad para los congresos locales, excepto aquellos que ya operan con menos, los cuales se mantendrán en ese porcentaje.

“La meta final del Plan B de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con el cual estamos totalmente de acuerdo, es reducir privilegios y destinar más recursos al pueblo”, expuso.

“Nuestra postura es clara: apoyamos el ahorro y la redirección de recursos que harán más grande a México e impulsarán la grandeza de Chiapas, un estado con rumbo definido”, puntualizó.