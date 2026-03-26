Plan de prevención para el Chichonal

Como método de preparación y prevención ante un posible aumento de riesgo volcánico, de manera específica en el volcán activo el Chichonal, la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado cuenta con un programa especial de protección civil debidamente actualizado, un protocolo de ascenso al volcán y un plan de evacuación.

Arturo Barrientos Pérez, director de Reducción de Riesgos de la dependencia, recordó que la erupción de este volcán ocurrida hace 44 años, un 28 de marzo, es considerada el último desastre volcánico en México, con una actividad base de 550 años.

Se contabilizó la pérdida de al menos dos mil personas, nueve poblados desaparecieron y la temperatura a nivel global disminuyó 0.5 grados centígrados. La peligrosidad del volcán tuvo grandes repercusiones, por eso es que realizan acciones en materia de monitoreo volcánico, prevención y preparación de la población ante un posible riesgo de esa magnitud.

Colaboración

De los instrumentos que cuentan, fueron trabajados con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Coordinación Nacional de Protección Civil (PC).

Colaboran en el monitoreo sísmico, geoquímico y de deformación; todos esos parámetros sirven para que el grupo científico que se encarga de monitorear el volcán, determine ciertos escenarios para establecer el semáforo que en la actualidad se utiliza.

De manera colegiada, se estableció actualmente el semáforo de alerta amarilla fase uno para el Chichonal, quiere decir que se mantiene restringido el acceso al cráter en todos sus niveles. Para el senderismo en las faldas de la montaña se puede llegar hasta cierto punto, siempre acompañados de un guía certificado.