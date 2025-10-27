Planean construir nuevos nichos

El secretario de Servicios Municipales de Tuxtla Gutiérrez, Horacio Gómez González, anunció la construcción de nichos en los panteones Municipal y San Marcos a partir de 2026, una medida considerada como alternativa para enfrentar la saturación de los cementerios municipales.

El funcionario destacó que aunque existen espacios en panteones ejidales, las familias se resisten a utilizarlos, mientras persisten problemas de mantenimiento y falta de lotes disponibles.

Además, reconoció que tanto el Panteón Municipal como el Jardín San Marcos están prácticamente llenos, por lo que se contempla iniciar la construcción de gavetas o nichos en 2026.

Detalló que la propuesta se integrará en el próximo ejercicio fiscal, una vez que se definan los costos y se obtenga aprobación por parte de las autoridades correspondientes.

Saturación en panteones

El anuncio se da en el marco de denuncias por parte de ciudadanos que señalaron saturación en los panteones de la ciudad, situación reconocida por autoridades desde octubre de 2024.

Actualmente, los cementerios Central y Jardín San Marcos suman más de 52 mil tumbas ocupadas y no cuentan con lotes oficiales disponibles; muchos entierros se realizan mediante traspasos privados. En el Panteón Viejo y el Municipal, se han detectado miles de tumbas en abandono.

A mediados de agosto de 2025, visitantes reportaron tumbas abiertas, maleza y falta de mantenimiento, lo que generó inconformidad entre las familias.

A pesar de esto, el funcionario subrayó que en los panteones ejidales aún existen espacios disponibles, aunque no son una opción popular.

El funcionario también hizo un llamado a los ciudadanos a ponerse al corriente con el pago de servicios de panteón, destacando las mejoras realizadas en los espacios, como instalación de bombas automáticas de agua para los visitantes y delimitación de tumbas en mal estado.