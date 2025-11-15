Planean creación de un corredor de plantas y flores

Con la construcción del último tramo de la carretera Vista Hermosa en el municipio de Berriozábal, el gobierno estatal planea para el 2026 la creación de un corredor turístico y productivo que impulsará la economía de las comunidades productoras, así lo anunció el presidente municipal, Jorge Acero Gómez.

“Vamos a replicar una ruta similar a la de Atlixco (Puebla), integrando a la finca El Suspiro y la Reserva de la Pera, con el objetivo de fortalecer la economía local y promover la identidad cultural”, explicó el edil.

Proyecto

El proyecto, que se desarrollará a lo largo del tramo de Vista Hermosa, incluirá la renovación de viveros, la promoción de la cocina zoque y la creación de un centro turístico administrado por las comunidades.

Acero mencionó que se buscará el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado para consolidar esta iniciativa, que no solo busca reactivar la producción floral, sino también atraer más visitantes al municipio.

Aunque aún no se tiene un estimado de inversión, el presidente municipal señaló que se trabajará en el proyecto durante los próximos meses para presentarlo en diciembre, con la meta de gestionar recursos y echarlo a andar el próximo año.

Visitantes

Recientemente con la temporada de Día de Muertos, el municipio registró una afluencia aproximada de 20 mil visitantes y una significativa derrama económica para artesanos y comerciantes locales.

Se espera que para finales del 2025, con la temporada navideña, el municipio registre números similares de turistas, principalmente los fines de semana con la venta de flores de nochebuena traída de estas zonas productoras.