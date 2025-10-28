Planean incentivar más proyectos de investigación

La nueva política de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para la realización de investigaciones en universidades, llevó a reformular el modelo de desarrollo de proyectos en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), por lo que ahora cuenta con diversos formatos para cada área.

Magnolia Solís López, titular de la Dirección de Investigación y Posgrado de la universidad, dijo que actualmente esta casa de estudios cuenta con 19 Semilleros de Investigación, espacios formativos donde se promueven vocaciones científicas bajo 11 modalidades distintas.

Muy poca participación

En anteriores convocatorias había muy poca participación, a pesar de que solo se realizaban dos al año. En la última, con la actual administración, se registraron 19 proyectos y ocho recibieron un recurso para el desarrollo. Esperan que con la reorganización se incremente el interés.

Indicó que atienden también las convocatorias externas que se emiten y apoyan a los profesores para que hagan sus gestiones a fin de que generen proyectos y obtengan recursos para el desarrollo.

Por parte de la Secihti se han emitido este año nueve convocatorias con impacto social, de las cuales se tuvo buena participación de los docentes de la universidad, logrando aprobarse seis proyectos de diversas unidades académicas.

Solís López refirió que profesorado, integrantes de cuerpos académicos, grupos de investigación, núcleos básicos de programas de posgrado, así como a estudiantes de licenciatura y posgrado, participarán en el Primer Encuentro de Investigación con Compromiso Social Unicach 2025.

Este evento, que se realizará los días 13 y 14 de noviembre, está concebido como un espacio para la reflexión, análisis y presentación de resultados de proyectos de investigación y creación que se desarrollan en la Universidad.